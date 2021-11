Killer in azione a Napoli, uomo colpito nell’agguato a Ponticelli. Stamattina alle ore 06:30 i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare a Napoli. Poco prima Ciro Manganaro, un 54enne di Volla già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato dal 118 per ferite d’arma da fuoco.

L’uomo è stato colpito da diversi colpi di cui uno al petto ed è tuttora ricoverato. Sono in corso indagini a 360 gradi per accertare l’esatta dinamica dell’agguato. Al momento gli investigatori non escludono alcuna pista. Il 54enne è stato colpito da un killer con diversi colpi di pistola. Dopodiché veniva trasportato all’ospedale del Mare dove versa in gravi condizioni.