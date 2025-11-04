Agnano, giovane armato vicino a un locale: arrestato “Tonino 38”

PUBBLICITÀ

Notte movimentata nella zona della movida di Agnano. Gli agenti del commissariato Pianura hanno arrestato Antonio Cozzolino, 23 anni, soprannominato “Tonino 38” e già noto alle forze dell’ordine.

La segnalazione parlava di un giovane armato nei pressi di un locale in via Scarfoglio. Il controllo è stato immediato: Cozzolino è stato fermato e trovato in possesso di una pistola Steyr con matricola abrasa e otto cartucce calibro .40. È scattato l’arresto in flagranza per detenzione illegale di arma clandestina.

PUBBLICITÀ

Il 23enne era già stato coinvolto nel 2023 in un’indagine per una violenta aggressione a due giovani in via Petrarca, arrestato allora su ordinanza cautelare (presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva).

La serata, pensata per essere ordinaria movida, si è chiusa invece con l’ennesimo intervento armato nella zona.