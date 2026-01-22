Agro Aversano in lutto per Luigi Verde, addio al giovane imprenditore

PUBBLICITÀ
Sabato scorso, una terribile notizia ha scosso la comunità di Gricignano d’Aversa. Luigi Verde, 42 anni, giovane imprenditore, se ne è andato prematuramente.

Era il titolare del noto ristorante “Burger and more – Casa Verde” e figlio dell’ex consigliere comunale Antonio. Una tragedia che ha colpito duramente amici e parenti del 42enne. Era conosciuto e apprezzato non solo per la sua attività, ma anche per la sua umanità e gentilezza, sempre sorridente e pronto ad aiutare.

La brutta notizia ha subito fatto il giro dei social diffondendosi rapidamente e in tanti hanno voluto dedicargli toccanti parole in suo onore, ricordando la brava persona che era e in supporto ai familiari.

I suoi funerali si sono tenuti questa mattina alle 11 presso la Parrocchia Madonna Del Rosario. per l’occasione il Comune di Gricignano d’Aversa, ha deciso di proclamare il lutto cittadino, diffondendo la notizia sui social: “Il Comune di Gricignano di Aversa informa che, con ordinanza del Sindaco n.6 del 21/01/26, è stato proclamato il lutto cittadino per il giorno 22 Gennaio 2026 dalle ore 10:00 fino al termine delle esequie, in segno di cordoglio per la comunità. Si invita la cittadinanza a osservare un momento di raccoglimento e comportamenti rispettosi.”

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

