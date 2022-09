“Aiuti a famiglie e alle aziende”, De Luca annuncia il piano contro il caro bollette

Oggi pomeriggio Vincenzo De Luca ha parlato degli interventi a favore delle famiglie e delle imprese per contrastare il caro bollette, del ritorno in classe dei ragazzi e dell’andamento dell’epidemia Covid.

IL PIANO SOCIO-ECONOMICO ANNUNCIATO DA DE LUCA

“Stiamo facendo uno sforzo per mettere in piedi un piano socio-economico come quello messo in campo durante l’emergenza covid. Stiamo facendo uno sforzo enorme per recuperare centinaia di milioni di euro. Intanto sono disponibili 22 miliardi di euro destinato all’80% per le regioni meridionali: sono bloccati da giugno per colpa di qualche forza politica che, forse, vuole farli cambiare destinazione. Noi dobbiamo ricevere 5 miliardi a conguaglio, ma noi faremo comunque un piano di aiuti per le famiglie e le aziende per far fronte al caro bollette. Lo presenteremo martedì. Cercheremo di bloccare le bollette dell’acqua, dare contributo per far svolgere attività sportive ai ragazzi e ne abbiamo dato già uno per i trasporti. Cercheremo di sterilizzare gli aumenti del costo dell’energia per le aziende“, dichiara il Governatore.

COVID E SCUOLE

“La situazione covid è sotto controllo. Non abbiamo registrato picchi di contagio covid e le terapie intensive solo quasi vuote così come nei reperti ordinari“, afferma De Luca – “Dobbiamo seguire con attenzione la situazione scuole, ma al momento non ci sono criticità“.

“Lunedì inaugureremo l’impianto a Giugliano nato per eliminare le ecoballe: si tratta di 5 milioni. L’impianto di Giugliano separerà i materiali riciclabili e da quelli non-riciclabili, dunque è previsto il recupero di plastica, vetro e materiale ferroso. Negli ultimi 3 anni nessun paese ha accettato rifiuti dall’Italia“.