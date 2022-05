Al Bano non trova lavoratori: “Colpa del reddito di cittadinanza”

La polemica sulla mancanza di personale nei ristoranti e nei locali italiani continua a far discutere. Nell’ultimo periodo tanti imprenditori noti al panorama italiano, hanno pubblicamente ammesso di non riuscire a trovare dipendenti da assumere. Dopo Alessandro Borghese, Flavio Briatore e Karina Cascella, ora arriva anche Al Bano Carrisi. Il cantante ha da anni investito a Cellino San Marco, aprendo un’azienda agricola con la quale produce vino ed olio.

Ma anche lui fa fatica a trovare persone disposte a lavorare. Al settimanale Nuovo, Al Bano ha puntato il dito contro il reddito di cittadinanza che, a suo dire, non incentiverebbe il lavoro, ma la disoccupazione: “La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola. La causa? Il reddito di cittadinanza innanzitutto”.

Il compagno di Loredana Lecciso ha proposto delle soluzioni: “Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese”. Il ristorante Don Carmelo, chiamato così in onore del padre del cantante, e la tenuta sono spesso scelte come location di matrimoni, ricevimenti, banchetti, convention aziendali, congressi. A quanto pare in futuro sarà Bido, l’ultimogenito dell’artista, a prendere in mani le redini della struttura.