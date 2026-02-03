Al Centro Direzionale il nuovo “ponte” pedonale, collegherà gli uffici di Procura e Tribunale

PUBBLICITÀ
Di Nicola Avolio
È in fase di montaggio da questa mattina il “ponte” che collegherà gli uffici della Procura di Napoli e quelli del Tribunale da un edificio all’altro della cittadella giudiziaria al Centro Direzionale.

Un’opera progettata nel periodo in cui gli uffici inquirenti napoletani erano guidati dall’attuale procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.

La struttura che sorreggerà il passaggio pedonale tra i due palazzi giudiziari è stata montata al secondo livello, ma i lavori per la completa predisposizione proseguiranno ancora per alcune settimane, tant’è che è stato disposto un piano traffico straordinario, con la chiusura di via Grimaldi almeno fino a fine marzo.

Il bypass permetterà di raggiungere direttamente l’area delle aule del nuovo Palazzo di giustizia in cui si svolgono i processi, senza attraversamento della strada, così come sarà più agevole il trasferimento dei fascicoli e dei faldoni tra i due palazzi. Ne beneficeranno magistrati, cancellieri, avvocati, polizia giudiziaria e utenti.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

