Al via il cartellone per il Natale ad Arzano, si parte con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale

Con l’accensione dell’albero in piazza Cimmino, l’8 dicembre, si è aperto ufficialmente il programma degli eventi natalizi ad Arzano.

L’Amministrazione Comunale ha predisposto un cartellone che accompagnerà la città per tutto il mese di dicembre, con attività rivolte a famiglie, bambini e giovani.

Il calendario nasce dalla collaborazione tra il Comune di Arzano, la Città Metropolitana di Napoli e i Poc della Regione Campania, che hanno sostenuto le iniziative. “Un lavoro in rete – spiegano dal Municipio – che punta a offrire occasioni di socialità e partecipazione alla comunità”. Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 13 dicembre, con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale, alla presenza della sindaca Cinzia Aruta e dell’assessora alla Cultura Chiara Guida.

Il cartellone prevede, tra le attività del 13 e 14 dicembre, l’apertura della Casa di Babbo Natale, gonfiabili, musica, elfi, mascotte, distribuzione di dolci, letterine, baby dance e trucco natalizio. Il Villaggio tornerà il 20 e 21 dicembre, con attività itineranti, foto con Babbo Natale, palloncini modellati, trucca-bimbi e animazione.

Il 21 dicembre, alle 19, la Parrocchia Sant’Agrippino ospiterà il concerto “Ninne nanne a Gesù Bambino”, con la corale parrocchiale e le musiciste Rachele Parisi (pianoforte), Sara Raucci (violino) e Silvia Mauro (flauto), diretti da Antonio Guida. Il 22 e 23 dicembre le principali vie cittadine saranno animate dall’iniziativa “Il Natale per le strade”, con elfi danzanti, Babbi Natale, mascotte, musica, gadget e postazioni fotografiche. Il 27 dicembre, alla Parrocchia Spirito Santo, è previsto lo spettacolo “Magia in scena: note e racconti di Natale”, tra musica, sketch e momenti dedicati ai temi della comunità.

Chiusura il 28 dicembre, alle 19, con il concerto gospel “Voices in Gospel Explosion” alla Parrocchia Sant’Agrippino.