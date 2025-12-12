PUBBLICITÀ
Al via il cartellone per il Natale ad Arzano, si parte con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale

Con l’accensione dell’albero in piazza Cimmino, l’8 dicembre, si è aperto ufficialmente il programma degli eventi natalizi ad Arzano.

L’Amministrazione Comunale ha predisposto un cartellone che accompagnerà la città per tutto il mese di dicembre, con attività rivolte a famiglie, bambini e giovani.

Al via il cartellone per il Natale ad Arzano, si parte con l’apertura del Villaggio di Babbo Natale

Il calendario nasce dalla collaborazione tra il Comune di Arzano, la Città Metropolitana di Napoli e i Poc della Regione Campania, che hanno sostenuto le iniziative. “Un lavoro in rete – spiegano dal Municipio – che punta a offrire occasioni di socialità e partecipazione alla comunità”. Il primo appuntamento è in programma domani, sabato 13 dicembre, con l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale nella Villa Comunale, alla presenza della sindaca Cinzia Aruta e dell’assessora alla Cultura Chiara Guida.

Il cartellone prevede, tra le attività del 13 e 14 dicembre, l’apertura della Casa di Babbo Natale, gonfiabili, musica, elfi, mascotte, distribuzione di dolci, letterine, baby dance e trucco natalizio. Il Villaggio tornerà il 20 e 21 dicembre, con attività itineranti, foto con Babbo Natale, palloncini modellati, trucca-bimbi e animazione.

Il 21 dicembre, alle 19, la Parrocchia Sant’Agrippino ospiterà il concerto “Ninne nanne a Gesù Bambino”, con la corale parrocchiale e le musiciste Rachele Parisi (pianoforte), Sara Raucci (violino) e Silvia Mauro (flauto), diretti da Antonio Guida. Il 22 e 23 dicembre le principali vie cittadine saranno animate dall’iniziativa “Il Natale per le strade”, con elfi danzanti, Babbi Natale, mascotte, musica, gadget e postazioni fotografiche. Il 27 dicembre, alla Parrocchia Spirito Santo, è previsto lo spettacolo “Magia in scena: note e racconti di Natale”, tra musica, sketch e momenti dedicati ai temi della comunità.

Chiusura il 28 dicembre, alle 19, con il concerto gospel “Voices in Gospel Explosion” alla Parrocchia Sant’Agrippino.

