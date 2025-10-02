PUBBLICITÀ

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Alberto Carotenuto, infermiere di 35 anni in servizio nell’Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) di Trieste. Alberto era della provincia di Napoli, di Torre Annunziata.

A riportare la notizia, TriestePrima. Il giovane infermiere si è spento poco dopo il suo ingresso nel reparto di Gastroenterologia, in cui prestava servizio.

Accusa un malore dopo l’arrivo in reparto, Alberto muore davanti ai colleghi

La notizia si è diffusa rapidamente tra colleghi e conoscenti, con decine di messaggi di cordoglio comparsi sui social. “Un’anima troppo sensibile per questo mondo cattivo, il tuo cuore così grande e generoso anche con chi non meritava”, si legge in uno dei post.

La dirigente del reparto, la dottoressa Nicoletta Stefani, ha affidato a Facebook un ricordo personale: “È con immenso e profondo dolore che vi comunico che oggi è venuto a mancare il nostro Alberto Carotenuto, infermiere della Gastroenterologia isontina. Un malore improvviso e fatale, subito dopo essere entrato in servizio. Il dolore che ci ha provocato questo avvenimento è indescrivibile. A nome di tutta la Gastro Asugi ti voglio dire grazie, Alby. Ciao anima bella”.