Albiol torna al Maradona da avversario: “Napoli sarà sempre la mia casa”

Lunedì 22 Settembre andrà in scena il posticipo di Serie A tra Napoli e Pisa. La squadra di Alberto Gilardino approfitterà proprio della gara di stasera degli azzurri in Champions, per provare a portare a casa dal Maradona i tre punti. La sfida però, ha un sapore speciale, romantico, condito da ben tre ex: sponda Napoli troviamo Lorenzo Lucca, che ha vestito la maglia neroblu nella stagione 21/22 totalizzando 6 gol e 4 assist in 35 presenze. Nella sponda del Pisa, invece, troviamo Simone Scuffet, vincitore dello scorso scudetto con gli azzurri, e Raúl Albiol, il generale spagnolo che ha difeso la porta del Napoli dalla stagione 13/14 fino alla 18/19.

Per lui sarà un ritorno ricco di amore e di affetto da parte dei tifosi del Napoli che sono pronti ad accoglierlo nella maniera più calorosa possibile. Il difensore spagnolo dunque torna il Serie A dopo 7 anni dopo aver vestito la maglia del Villareal per 6 stagioni e l’ultima, giocando solo sette minuti, a Singapore vestendo la casacca del Lion City Sailors.

Raúl Albiol: “Napoli la considero ancora casa mia”

Nella giornata di ieri Raúl Albiol è stato presentato come nuovo acquisto del Pisa. Nel meeting organizzato dalla società neroblu con la stampa queste sono state le sue parole: “La società ha fatto di tutto perché potessi venire, devo restituire questa fiducia al massimo livello. Per me è la sfida più importante della carriera, una grande esperienza: lotteremo per la salvezza di una squadra tornata in Serie A dopo 34 anni, dovremo dare il massimo tutti insieme.”

Ha continuato poi dicendo:“Ritornare a Napoli è speciale: è la mia casa, ho vissuto anni spettacolari e sono migliorato come uomo e come calciatore. Dopo tanti anni sento ancora affetto e amore. Anche oggi la mentalità non è cambiata. Voglio dimostrare di poter giocare ancora in Serie A. Real Madrid, Pisa o Napoli? Non cambia niente. Sono un appassionato del calcio. Vado a dare il 100% e a dimostrare che tutto l’affetto e la fiducia sono ripagate. Ci sono giocatori che, anche se in là con gli anni, dimostrano di poter dare qualcosa di importante. Questo è il mio caso, ma anche quello di Modric e degli altri che hanno fatto questa scelta. Si può migliorare anche alla nostra età”