Alfonso Salvati ha perso la vita nell’incidente, lutto in provincia di Napoli. La polizia stradale sta indagando sul terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio sul raccordo Avellino Salerno, direzione Sud, all’altezza del comune di San Michele di Serino. Gli agenti stanno verificando alcuni particolari del sinistro, al momento non è chiaro, il motivo per il quale il mezzo pesante sia finito nella scerpata. Inizialmente si pensava alla perdita accidentale di uno pneumatico, ma al vaglio degli inquirenti c’è anche una manovra azzardata di una vettura.

La tragica morte di Alfonso

L’autista, Alfonso Salvati, nato ad Ottaviano ma residente a San Giuseppe Vesuviano, di 43 anni è morto schiacciato dalla cabina del mezzo come riporta il sito Ottopagine. autoarticolato che trasportava cassoni di pomodori. Il pesante automezzo è sbandato finendo fuori strada, abbattendo diversi alberi e riversando il carico di pomodori sulla carreggiata.

Il riconoscimento del corpo è avvenuto in tarda serata grazie all’interno della sorella. Dolore e sgomento nella sua città d’origine così come a San Giuseppe Vesuviano. Alfonso lascia la moglie e due figli piccoli.