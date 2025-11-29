PUBBLICITÀ

Appartamenti presi d’assalto dai ladri nel parco “Il Salice” di Somma Vesuviana durante la notte dello scorso 26 novembre. Un gruppo di ladri è riuscito a introdursi in almeno tre abitazioni beneficiando della presenza di alcune impalcature per lavori edili.

Allarme nel Vesuviano, ladri all’assalto delle case nella notte

A riprenderli le telecamere di sicurezza di un’azienda vinicola le cui immagini sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e a Salvatore Esposito rappresentante territoriale di Europa Verde da alcuni residenti esasperati per l’accaduto.

“Un raid criminale inaccettabile che ha messo a soqquadro tre abitazioni gettando nella paura un intero parco. Residenti costretti a rimanere in casa per difendersi da ladri senza scrupoli che compiono razzie senza alcun timore di essere identificati e fermati. Di fronte a questa emergenza serve una risposta concreta e immediata con una presenza maggiore delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini. Non è ammissibile che queste famiglie continuino a vivere nella paura”. Questo il duro commento di Borrelli e Esposito.