Allarme nel Vesuviano, ladri all’assalto delle case nella notte

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Appartamenti presi d’assalto dai ladri nel parco “Il Salice” di Somma Vesuviana durante la notte dello scorso 26 novembre. Un gruppo di ladri è riuscito a introdursi in almeno tre abitazioni beneficiando della presenza di alcune impalcature per lavori edili.

A riprenderli le telecamere di sicurezza di un’azienda vinicola le cui immagini sono state inviate al deputato Francesco Emilio Borrelli e a Salvatore Esposito rappresentante territoriale di Europa Verde da alcuni residenti esasperati per l’accaduto.

“Un raid criminale inaccettabile che ha messo a soqquadro tre abitazioni gettando nella paura un intero parco. Residenti costretti a rimanere in casa per difendersi da ladri senza scrupoli che compiono razzie senza alcun timore di essere identificati e fermati. Di fronte a questa emergenza serve una risposta concreta e immediata con una presenza maggiore delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza dei cittadini. Non è ammissibile che queste famiglie continuino a vivere nella paura”. Questo il duro commento di Borrelli e Esposito.

