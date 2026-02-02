Allegri e Chivu replicano a Conte: “Si gioca troppo? Le squadre di vertice sono così…”

PUBBLICITÀ

Gli allenatori di Inter e Milan hanno risposto alle lamentele di Conte sul calendario pesante a cui si sottopongono i calciatori.

La visione di Chivu

Al termine della trasferta vittoriosa di Cremona degli uomini di Chivu, sono state poste delle domande al tecnico rumeno sulle dichiarazioni di Conte. L’allenatore salentino lamenta un calendario estenuante a cui le squadre con la doppia competizione. Gli infortuni del Napoli (a detta di Conte) provengono dal continuo sforzo a cui i ragazzi sono sottoposti.

“Si gioca troppo dice Conte? Penso che le decisioni prese nel passato sono la testimonianza di quanto detto da voi. Ho sempre dato riposo, a volte anche prima della gara, e sono stato criticato. Non sono un fenomeno, non sono un professore, qualche decisione polemica da parte di qualcuno che non era abituato l’ho presa in passato. Si gioca tutti tanto, è vero che è difficile trovare energie e c’è il rischio di infortuni, ma una squadra deve accettare qualche rischio quando fa tante competizioni. Noi abbiamo cercato di anticiparlo e abbiamo cercato di recuperare energie al meglio possibile. Poi si può sbagliare o no, noi continuiamo sulla nostra strada”.

Le parole di Max Allegri

Ad essere più pungente è stato sicuramente l’allenatore toscano Massimiliano Allegri. Durante l’ultima conferenza stampa che ha visto protagonista l’allenatore del Milan, ci sono state risposte taglienti alle domande su Antonio Conte.

“A febbraio avremo meno incontri degli altri, ma siamo dispiaciuti di non giocare in Champions, una competizione alla quale speriamo di partecipare lo scorso anno, e magari tra due anni al Mondiale per club. Ho fatto 5 anni alla Juve dove abbiamo vinto 5 scudetti, 4 Coppe Italia e fatto due finali di Champions e giocavamo in campionato come le altre. Io spero di avere il prossimo anno il problema di giocare in Champions”.

Non tarda ad arrivare la risposta di Conte: “Non so cos’abbia detto Allegri ma certamente lui non sta giocando tanto…”.