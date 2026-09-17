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Busta con proiettile e lettera con minacce al ministro Valditara: spedita da Salerno

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
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Busta con proiettile e lettera con minacce al ministro Valditara: spedita da Salerno
Busta con proiettile e lettera con minacce al ministro Valditara: spedita da Salerno
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Una busta con un proiettile insieme ad una lettera con frasi minatorie è stata recapitata nei giorni scorsi al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha presentato denuncia ai carabinieri.

Solidarietà è arrivata da diversi esponenti politici a partire dalla collega dell’Università Anna Maria Bernini che scrive sui social “il dissenso è libero la critica legittima l’intimidazione e la violenza non lo saranno mai, la mia solidarietà al ministro Valditara per le gravi minacce ricevute”.

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La busta è stata recapitata agli inizi di agosto alla sede del ministero a Roma e indirizzata al ministro: è giunta da anonimi che l’hanno inviata da Salerno, chiedendo – all’interno di un foglio – di denunciare presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Allegato c’era anche un proiettile calibro 7,65.

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Gianluca Spina
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