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A Marisa Laurito, con il suo volto, la sua voce e l’ironia di sempre, è stato conferito il Premio “Genius Loci – Armando De Rosa”, giunto alla III Edizione. La manifestazione, promossa dal Comune di Villaricca e dalla Pro Loco Villaricca, si è tenuta ieri sera nella splendida corte di Palazzo Somma-Baldascino sede della Biblioteca comunale.

Quest’anno a decretare l’assegnazione del riconoscimento è stata la Commissione composta da rappresentanti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, soggetti promotori del Premio Genius Loci: Giovanni Granata, Vicesindaco e Assessore alla Cultura; i consiglieri comunali Teresa Montella e Francesco Cacciapuoti; Anna Maria Porcelli e Salvatore Salatiello per la Pro Loco.

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Marisa Laurito illumina Villaricca, è lei la regina del premio Genius Loci

“Questo Premio mette insieme tutte le generazioni, e questo è un segno importante. Armando anche adesso riesce a mettere insieme tutti quelli che credono nell’identità di questo territorio e nella sua ricchezza straordinaria di cui era un grande cultore”, ha evidenziato il sindaco Francesco Gaudieri.

Fraterno è stato l’intervento dell’assessore alla Cultura, Giovanni Granata il quale ha esternato la grande amicizia che lo legava ad Armando: “Era un martello pneumatico ed costruttore. Litigavamo sempre, ma solo per costruire insieme cose belle e l’identità del territorio che poi è quella che resta e che stasera ci vede tutti qui nel nome di Armando, del suo impegno e della sua passione che ha portato il nome di Villaricca oltre i confini.”

La Laurito è stata l’attrice di Eduardo De Filippo, la spalla di Arbore, la direttrice del Trianon, la donna che ha portato la napoletanità in televisione senza mai renderla macchietta, ma orgoglio. Per Villaricca è un ritorno a casa. Fu lei a condurre e a credere nel “Premio Villaricca – Sergio Bruni: La canzone napoletana nelle scuole”, voluto proprio da Armando De Rosa, per insegnare ai ragazzi chi era il grande “Cantore di Villaricca”.

Ieri sera, quel cerchio si è chiuso e la città ha abbracciato la poliedrica attrice napoletana. Il Premio Genius Loci nasce per questo: per ricordare De Rosa, storico presidente della Pro Loco, uomo di cultura che ha speso la vita per il suo territorio, e per premiare chi, come lui, lascia un segno restando fedele alle proprie radici.

“Stare con voi stasera è stato molto bello, si respira un’aria d’amore. Mi sembra di essere stata in una casa affettuosa con tanta gente che sta insieme per ricordare un grande amico. Una cosa per me commovente perché vuol dire che la persona Armando ha seminato molto bene”, ha rimarcato la Laurito nel ricevere il riconoscimento. Nel suo intervento ha poi letto una poesia del poeta Salvatore Palomba e uno scritto dell’arcivescovo Mimmo Battaglia dedicato ai politici “che hanno dimenticato la via del bene comune”.

La conduzione della serata è stata affidata alla bravura di Angela Panico, che ha accolto sul palco premiati e ospiti, a partire dal decano della serata, il maestro Salvatore Palomba, poeta e paroliere di Sergio Bruni e amico fraterno di Armando De Rosa.

Una serata ricca di musica e teatro: sul palco Marcello Basile de “I Guarracini”, accompagnato dal maestro Lello Cardone di Illimitarte; il cantautore Roberto Colella; i giovani del laboratorio teatrale di Madre Arte; Mimmo Angrisano, ultimo allievo di Sergio Bruni, che accompagnato dal maestro Antonio Saturno, ha incantato il pubblico intonando alcune delle canzoni più amate del Cantore di Villaricca.

“Questo Premio non è solo celebrare il ricordo di una persona, che non c’è più, ma è portare avanti l’esempio di un impegno per il territorio e la comunità. E’ importante fare coesione attraverso la cultura. Mio padre ci ha sempre provato, quel “fare “rete” a cui faceva riferimento e poi la partecipazione. E’ questa l’eredità che abbiamo raccolto e come diceva papà “dobbiamo esserci” per far crescere un territorio. La Pro Loco c’è”, ha ricordato con commozione Teresa De Rosa, presidente della Pro Loco Villaricca, nonché figlia di Armando.

Ed in tanti hanno voluto esserci all’evento, promosso dal Comune di Villaricca insieme alla Pro Loco, con il patrocinio morale di UNPLI Campania, UNPLI Napoli, Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei e Ordine dei Giornalisti della Campania, è stato un incontro tra memoria e spettacolo, tra istituzioni e popolo, tra una comunità che vuole crescere e artisti che non dimenticano mai le proprie radici.

A plaudire alla manifestazione, i Dirigenti scolastici, presidenti delle Pro Loco insieme a tante personalità e rappresentanti delle istituzioni, tra cui l’europarlamentare Raffaele Topo, i senatori Mariolina Castellone e Luigi Nave, il cantante Pino Mauro, Claudio Napolitano presidente dell’Unpli Napoli, Luciano Borrelli sindaco di Calvizzano, il pianista Genny Basso, Barbara Napolitano ed anche Maurizio De Giovanni, che, impossibilitato ad essere presente, ha affidato ad un contributo video la sua vicinanza alla manifestazione.