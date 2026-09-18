Spunta il gonfiabile del deodorante intimo a piazza Dante, la denuncia del consigliere

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Il consigliere Pino Di Stasio ha denunciato la presenza di un maxi gonfiabile di un deodorante intimo a piazza Dante. Il politico eletto nella seconda Municipalità ha scritto al ministro della Cultura, Alessandro Giuli e al Prefetto di Napoli: “Le chiedo se, attraverso i suoi uffici e la Soprintendenza competente, si stia verificando ciò che sta accadendo nelle piazze storiche del centro antico di Napoli, sempre più esposte a interventi, installazioni e forme di pubblicità che alterano gravemente la percezione e la dignità dei luoghi monumentali. L’ultimo episodio, avvenuto ieri proprio a Piazza Dante, è francamente sconcertante.

“Nel cuore dello storico Foro Carolino, proprio davanti all’ingresso del Liceo Vittorio Emanuele II e a pochi metri dalla monumentale statua di Dante Alighieri, è stata collocata una gigantesca installazione pubblicitaria raffigurante uno spray per l’igiene intima. Una presenza del tutto estranea al carattere storico, monumentale e culturale della piazza, che appare come una vera e propria aggressione visiva a uno dei luoghi simbolo del centro storico di Napoli. Siamo in una piazza dedicata a Dante, alla letteratura e alla poesia, inserita nel patrimonio storico della città e profondamente legata alla sua identità culturale. Il Foro Carolino non può trasformarsi in uno spazio pubblicitario privo di qualsiasi misura e rispetto per il contesto monumentale” ha ribadito Di Stasio.

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