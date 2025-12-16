PUBBLICITÀ
Meteo

Allerta meteo a Napoli tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre, c’è la decisione sulle scuole

Nicola Avolio
A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 18:00 di oggi, martedì 16 dicembre, fino alle ore 12.00 di domani, mercoledì 17 dicembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo.

Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli.

Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli. Le scuole, in virtù del livello “Giallo” di allerta meteo, resteranno regolarmente aperte salvo diversa disposizione dei singoli Comuni.

L’avviso di allerta meteo

La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

Si prevedono precipitazioni improvvise anche a carattere di temporale. Sono possibili grandine, fulmini e raffiche di vento. I temporali, di moderata intensità, potrebbero dar luogo a fenomeni connessi al rischio idrogeologico come allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli.

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti.

