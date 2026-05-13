Otto ore di allerta meteo a Napoli per temporali, c’è l’avviso della Protezione Civile

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Visto il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e il Bollettino Meteorologico Regionale, con riferimento al vigente sistema di allertamento regionale, adeguato con D.P.G.R. n. 245/2017 alle indicazioni operative del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui alla circolare prot. n. 7117/2016, il Centro Funzionale decentrato della Campania emette il seguente avviso:

Fenomeni rilevanti:

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Fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate

e a caduta di rami o alberi.

e a caduta di rami o alberi. Possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc.).

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno.

Possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

Possibili cadute massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Livello di allerta (livello di criticità): GIALLA (ordinaria)

Tipologia di rischio: Idrogeologico per temporali.

Principali scenari di evento ed effetti al suolo: Locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento:

Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.

Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per fenomeni idrogeologici rilevanti:

Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso. In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica.

In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete con molta cautela, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, datene immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti).

l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo)

Specifica delle “Zone d’Interesse”:

Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana.

Zona 2: Alto Volturno e Matese.

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Zona 4: Alta Irpinia e Sannio.

Zona 5: Tusciano e Alto Sele.

Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento.

Zona 7: Tanagro.

Zona 8: Basso Cilento.