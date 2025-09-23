PUBBLICITÀ
HomeCronacaAllerta meteo mercoledì 24 Settembre, quali sono i comuni che chiudono le...
CronacaCronaca locale

Allerta meteo mercoledì 24 Settembre, quali sono i comuni che chiudono le scuole in Campania

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Allerta meteo arancione, scuole chiuse in due comuni del Napoletano
Allerta meteo arancione, scuole chiuse in due comuni del Napoletano
PUBBLICITÀ

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato di ulteriori 24 ore l’avviso di allerta meteo di livello Giallo, per piogge e temporali che è al momento attivo.

Sono previste ancora precipitazioni intense su tutto il territorio, causate da una perturbazione proveniente da mare che interesserà soprattutto la fascia costiera: fino alle 23.59 di oggi, ome indicato nell’avviso di ieri, riguarda tutte le zone ad esclusione della 7 (Tanagro) e della 8 (Basso Cilento).

PUBBLICITÀ

Dalle 23.59 di oggi 23 settembre e fino alle 23.59 di domani, 24 settembre, l’allerta meteo di livello Giallo riguarderà l’intera Campania, ad eccezione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).

LA CHIUSURA DELLE SCUOLE

Al momento per mercoledi solo il sindaco di Forio di Ischia, uno dei 6 comuni dell’isola del Golfo di Napoli (sono Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano) ha deciso in via precauzionale per maltempo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio. 

GLI AGGIORNAMENTI METEO

Il quadro meteo resta caratterizzato da incertezza previsionale: i temporali potranno avere rapidità di evoluzione e particolare intensità a scala locale. Saranno possibili anche grandine, fulmini e raffiche di vento. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane. A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.
La Protezione Civile ricorda ai Comuni di attivare o mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare anche la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati