Allerta meteo mercoledì 26 novembre in Campania, la decisione sulle scuole a Napoli

PUBBLICITÀ

A causa di fenomeni meteorologici avversi, previsti dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domani, mercoledì 26 novembre, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Saranno chiusi, per la durata dell’allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli. Al momento, non ci sono decisioni di chiusura delle scuole nel Comune di Napoli né in provincia. Fino alla mezzanotte di oggi resta in vigore l’allerta meteo di livello arancione con le relative limitazioni. Maggiori informazioni e norme comportamentali sono consultabili sul sito internet del Comune di Napoli.

Migliora il meteo a Napoli, resta l’allerta gialla fino a mercoledì