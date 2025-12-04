PUBBLICITÀ

Rinchiusi in un garage tra deiezioni e sporcizia, al buio e senza riciclo d’aria. In un gabbia di 5 metri quadrati c’erano 5 gatti, in due recinti di 12 metri quadrati in totale, 17 cani.

Allevamento abusivo di cani e gatti di lusso a Parete, denunciati i proprietari

Un allevamento abusivo di cani di razza gestito da tre persone in una dimora privata a Parete, nel casertano, scoperto dai militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli e del Nucleo CC Forestali di Castel Volturno (CE), insieme ai medici veterinari della Asl di Aversa.

Al momento del sopralluogo sono stati trovati 38 cani, razza barboncino, e 5 gatti, razza scottish e persiani, detenuti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Alcuni degli animali rinvenuti risultavano provenire dalla Cina e, per le loro particolarità morfologiche, rivenduti, tramite piattaforme digitali, a migliaia di euro. Un’attività illecita con un importante giro d’affari da vera e propria attività commerciale, completamente sconosciuta al fisco e priva di qualsivoglia autorizzazione sanitaria.

Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati a una struttura autorizzata della provincia di Caserta. I tre gestori dell’allevamento abusivo sono stati denunciati per maltrattamento di animali.