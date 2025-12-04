PUBBLICITÀ
Allevamento abusivo di cani e gatti di lusso a Parete, denunciati i proprietari

Nicola Avolio
Rinchiusi in un garage tra deiezioni e sporcizia, al buio e senza riciclo d’aria. In un gabbia di 5 metri quadrati c’erano 5 gatti, in due recinti di 12 metri quadrati in totale, 17 cani.

Un allevamento abusivo di cani di razza gestito da tre persone in una dimora privata a Parete, nel casertano, scoperto dai militari del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli e del Nucleo CC Forestali di Castel Volturno (CE), insieme ai medici veterinari della Asl di Aversa.

Al momento del sopralluogo sono stati trovati 38 cani, razza barboncino, e 5 gatti, razza scottish e persiani, detenuti in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Alcuni degli animali rinvenuti risultavano provenire dalla Cina e, per le loro particolarità morfologiche, rivenduti, tramite piattaforme digitali, a migliaia di euro. Un’attività illecita con un importante giro d’affari da vera e propria attività commerciale, completamente sconosciuta al fisco e priva di qualsivoglia autorizzazione sanitaria.

Tutti gli animali sono stati sequestrati e affidati a una struttura autorizzata della provincia di Caserta. I tre gestori dell’allevamento abusivo sono stati denunciati per maltrattamento di animali.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

