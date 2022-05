Alunno ferito alla Marino Guarano di Melito, preside e sindaco: “Tutta la nostra comunità si deve interrogare”

È stato dimesso ieri sera dal Santobono ed è tornato a casa l’alunno di 13 anni della Terza A della Marino Guarano di Melito, ferito alla schiena con un’arma da taglio da un amico di classe. Al ragazzino sono stati applicati 3 punti di sutura, le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sull’episodio indagano i carabinieri della locale Tenenza. Questa mattina all’istituto sono arrivati gli ispettori del MIUR che stanno colloquiando con la preside e i docenti. “Siamo scossi, non ci aspettavamo un episodio del genere – le parole della dirigente scolastica Marina Riccio – tutta la comunità di Melito di deve interrogare, non solo la nostra scuola”.

A intervenire anche il sindaco di Melito Luciano Mottola. “Non è facile porre rimedio a un retaggio culturale di oltre vent’anni. Quanto accaduto alla Marino Guardano è assurdo, un gesto estremo quello del presunto accoltellamento. Bisogna lavorare nelle famiglie, nelle istituzioni” le dichiarazioni del primo cittadino. Oggi pomeriggio alla Marino Guarano ci sarà un consiglio d’istituto un cui si parlerà della vicenda. “Mi sono messo immediatamente in contatto con la dirigente scolastica, molto scossa per quanto accaduto, ma che ha già provveduto a sporgere formale denuncia. Ho successivamente contattato la locale tenenza dei carabinieri, che sta eseguendo le indagini del caso per cercare di dare un volto ed un nome all’aggressore. Il tutto nel massimo riserbo considerando anche la tenera età dei protagonisti e la delicatezza del tema. Insomma, un pessimo inizio di pomeriggio, ma con la certezza che la verità verrà fuori e che i colpevoli di un qualcosa che non dovrebbe mai accadere, in particolar modo all’interno di una scuola, saranno inchiodati alle proprie responsabilità. Da parte nostra andremo fino in fondo ed annuncio che qualora la vicenda dovesse avere un proseguo processuale, il Comune di Melito si costituirà parte civile per tutelare gli studenti melitesi, i loro genitori ed in generale l’intera comunità”.