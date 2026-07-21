Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un decreto di accesso ai cantieri di Bagnoli, in via Coroglio, dove sono in corso di realizzazione le opere collegate alla 38ª America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027.
America’s Cup a Napoli, al setaccio i cantieri a Bagnoli: fari puntati su un’impresa
Dalle prime ore della mattinata, unità interforze composte da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, anche con il supporto di unità navali, stanno svolgendo accertamenti sotto il coordinamento del personale del Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, nell’ambito del Gruppo Ispettivo Antimafia.
Le verifiche, disposte nell’esercizio dei poteri prefettizi in materia antimafia, sono finalizzate ad accertare la regolarità delle attività affidate in appalto e a verificare la presenza di eventuali soggetti economici di interesse sotto il profilo antimafia.
In particolare, gli accertamenti riguardano un’impresa potenzialmente di interesse ai fini antimafia, rispetto alla quale sono in corso verifiche volte a stabilire l’eventuale presenza nell’ambito delle attività di cantiere e la regolarità dei rapporti connessi alle opere in corso di realizzazione.
Le forze dell’ordine impegnate nel sito stanno inoltre effettuando controlli sulle presenze di maestranze, sui mezzi impiegati e sulle imprese eventualmente operanti nel cantiere, anche con riferimento al rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Alle attività di controllo collaborano personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Napoli.