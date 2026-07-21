Mangia e beve nei ristoranti senza pagare, chi è lo ‘scroccone’ toscano

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È ormai come “lo scroccone seriale dei ristoranti”: si tratta di un 45enne fiorentino, da tempo residente a Livorno, con il vizio di cenare nei locali della città per poi dichiarare candido di non avere un soldo al momento del conto. Di fronte alla minaccia di chiamare il 112, l’uomo non fa una piega e non tenta nemmeno la fuga: «Telefonate a chi volete, tanto polizia e carabinieri mi fanno solo firmare un foglio. Non mi fanno nulla».

L’ultimo episodio si è verificato sul lungomare livornese in un noto ristorante. Come riportato dal quotidiano Il Tirreno, venerdì 17 luglio l’uomo si è presentato all’ingresso poco dopo le 22:00. Si è accomodato e ha ordinato una tartare al tartufo, una bottiglia di Bolgheri Superiore e ben tre amari. Poco dopo mezzanotte, rimasto ormai l’ultimo cliente nel locale, è stato invitato alla cassa, dove si è giustificato così con il titolare: «La banca non mi dà i soldi».

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«Si pone in modo estremamente arrogante – racconta la moglie del proprietario –. Ormai ci siamo fatti rete tra esercenti spargendo la voce, perché abbiamo scoperto che ha colpito anche nel quartiere Venezia. Purtroppo spendere centinaia di euro in avvocati per recuperare il costo di una cena non ha senso: lui si sente impunito e agisce di conseguenza».

Il cliente “scroccone” è diventato un vero e proprio incubo per i ristoratori della zona, tanto da spingere Confesercenti a segnalarlo all’interno dei gruppi e dei canali dell’associazione per mettere in guardia tutti i colleghi.