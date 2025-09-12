Anatema di Papa Leone: “‘Gli abusi del clero vanno affrontati, non nascosti”

PUBBLICITÀ

Un discorso a porte chiuse con i vescovi di recente nomina, Papa Leone ha toccato vari temi cruciali per la Chiesa di oggi. Tra le questioni affrontate, spicca un forte richiamo alla responsabilità per quanto riguarda i comportamenti inappropriati da parte del clero.

La denuncia di Papa Leone

Il Papa ha usato parole chiare e dirette, sottolineando che queste azioni “non possono essere messe in un cassetto e vanno affrontate, con senso di misericordia e vera giustizia, verso le vittime e verso gli accusati“. La sua visione è basata su un approccio che combina misericordia e vera giustizia, non solo nei confronti delle vittime, ma anche degli accusati. Questo approccio bilanciato suggerisce la necessità di affrontare le situazioni con onestà e trasparenza, senza nascondere i problemi, ma cercando di trovare soluzioni che portino alla risoluzione giusta per tutte le parti coinvolte.

Dalla comunicazione digitale alla ricerca della verità, l’appello sui social del Papa

Il discorso del Pontefice si è esteso anche al ruolo dei laici, alla formazione nei seminari e all’importanza dei promuovere la pace e la cura dell’ambiente. Il Papa ha espresso cautela sull’utilizzo dei social, avvertendo che l’ambiente digitale può portare a una situazione in cui “ognuno si senta autorizzato a dire quello che vuole, anche attraverso falsità“. A tal proposito, ha sottolineato l’importanza di perseguire la verità, anche quando ciò è difficile o doloroso. Il suo consiglio ai vescovi è stato di cercare l’aiuto di professionisti della comunicazione, riassumendo il suo pensiero con una formula coincisa e potente: “Calma, una buona testa, con l’aiuto di un professionista della comunicazione“. Il suggerimento del Pontefice riflette un’apertura alla collaborazione con esperti esterni, riconoscendo che la complessità del mondo moderno richiede competenze specialistiche per navigare e affrontare le sfide, specialmente in un’era di disinformazione e comunicazione rapida.