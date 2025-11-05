Ancora parcheggiatori fuori lo stadio Maradona, 5 denunciati

PUBBLICITÀ

Cinque parcheggiatori abusivi sono stati denunciati dai carabinieri di Napoli-Bagnoli che durante la partita di Champions League i carabinieri hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona dello stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di 5 persone risultate recidive nel ultimo biennio.

Durante i controlli sono stati denunciate anche altre 3 persone: un 59enne che ha violato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Napoli e due – un 60ennne e un 40enne – che erano sottoposti a Dacur.

I daspo dopo Manchester City-Napoli

Il Questore di Napoli ha adottato 16 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Nello specifico, 5 provvedimenti della durata da 3 a 5 anni sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che in occasione dell’incontro di Champions League Manchester City-Napoli, dello scorso 18 settembre, disputatosi presso lo stadio “Etiah Stadium” di Manchester, avevano posto in essere una condotta pregiudizievole per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, i predetti, tifosi partenopei, nel tentativo di accedere ad un settore diverso da quello acquistato, avevano avuto una colluttazione con stewards e operatori della polizia inglese e per tale motivo erano stati tratti