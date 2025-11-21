PUBBLICITÀ
Ancora piogge forti e temporali, prorogata l'allerta meteo in Campania
Ancora piogge forti e temporali, prorogata l’allerta meteo in Campania

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ancora temporali in Campania prorogata l'allerta meteo gialla
La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 15 di domani, sabato 22 novembre. Permarrà infatti la possibilità di precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.
La criticità idrogeologica riguarda tutta la Campania ad esclusione di Alta Irpina, Sannio e Tanagro: si raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nuove precipitazioni per il permanere del rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli o alla fragilità dei terreni.
In alcune aree i temporali potrebbero essere anche molto intensi.
Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi.
Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate  di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.
