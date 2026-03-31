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Ancora pioggia a Napoli, allerta meteo nella settimana di Pasqua

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Il maltempo si allontana ma resta il rischio idrogeologico, prorogata l'allerta meteo in Campania
Il maltempo si allontana ma resta il rischio idrogeologico, prorogata l'allerta meteo in Campania
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La perturbazione atmosferica che sta interessando la Campania porterà, già nelle prossime ore, un peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’intero territorio regionale con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, venti nord-orientali con possibili raffiche e un conseguente mare agitato con mareggiate lungo le coste esposte.

In considerazione dell’espansione dei fenomeni, la Protezione Civile della Regione, ha emanato una nuova allerta meteo su tutta la Campania a partire dalle 14 di oggi e fino alle 14 di domani, 1° aprile. Il Centro Funzionale segnala che i temporali assumeranno particolare consistenza nelle ore serali di oggi e individua un rischio idrogeologico localizzato.

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Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e fenomeni franosi legati a condizioni di fragilità del territorio.

Si ricorda ai Comuni di attivare o mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.
Si rappresenta altresì la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

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