PUBBLICITÀ
HomeCronacaAncora problemi per la Linea 1 della Metro, stop sull'intera tratta per...
CronacaCronaca locale

Ancora problemi per la Linea 1 della Metro, stop sull’intera tratta per guasto tecnico

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ancora problemi per la Linea 1 della Metro, stop sull'intera tratta per guasto tecnico
Ancora problemi per la Linea 1 della Metro, stop sull'intera tratta per guasto tecnico
PUBBLICITÀ

Ferma su tutta la tratta la Linea 1 della Metropolitana di Napoli per un guasto tecnico: lo ha comunicato l’Azienda Napoletana Mobilità.

Caos totale a Napoli visto che lo stop alla metropolitana ha lasciato a piedi studenti, lavoratori e pendolari da una parte all’altra della città. Alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, centinaia di persone sono rimaste in attesa di capire quando e se la circolazione riprenderà: i più, soprattutto chi era alle prese con orari da rispettare senza alternativa, sono dovuti ricorrere ai taxi.

PUBBLICITÀ

Pieni anche gli autobus: in breve tempo, il traffico è andato in tilt un po’ ovunque. Dal Vomero, in molti si stanno affidando alle Funicolari per raggiungere il centro Storico, problemi anche per chi si muove dall’area Nord che invece al momento è letteralmente appiedato.

Problemi anche per la Linea 6

Problemi anche per la Linea 6, che limita la tratta alle sole Mostra-Chiaia: impossibile, dunque, raggiungere Piazza Municipio, dove si trova anche l’interscambio con la Linea 1 della metropolitana, che come detto è ferma a sua volta. Una settimana, insomma, che inizia sotto i peggiori auspici per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Si registrano infatti disagi anche alle linee urbane degli autobus, a causa del traffico subito congestionato e per le tante persone che stanno affollando le pensiline lungo tutte le zone limitrofe alle stazioni della Linea 1 della metropolitana. Al momento non è chiaro infatti quando il guasto tecnico sarà definitivamente risolto: Anm non ha fatto sapere i tempi di ripristino della Linea, e dunque per cittadini e turisti si naviga, letteralmente, a vista.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati