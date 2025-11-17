PUBBLICITÀ
Ancora un incidente a Fuorigrotta, ragazza travolta dall’auto in corsa fuori al Maradona

Nicola Avolio
Nicola Avolio
La sicurezza stradale nel quartiere Fuorigrotta ha toccato un nuovo, drammatico, punto di non ritorno. Nella notte tra domenica e lunedì, intorno all’una, si è verificato l’ennesimo incidente con un grave investimento di una ragazza (che dalle prime testimonianze risulterebbe minorenne) in prossimità dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il guidatore, a bordo di un’auto, è fuggito, rendendosi protagonista di un ignobile atto da “pirata della strada”.

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, interviene con fermezza: “Siamo di fronte all’ennesima tragedia annunciata. La nostra denuncia va avanti da tempo, raccogliendo le segnalazioni disperate dei residenti: corse clandestine, scooter selvaggi fino a tarda notte, raduni di auto customizzate in stile ‘Fast & Furious’ avvengono indisturbati a pochi metri dal Commissariato San Paolo. L’incidente di stanotte è l’epilogo di un copione già scritto, e la mia domanda è sempre la stessa: perché non si è intervenuti prima? Stanno aspettando che ci scappi il morto, la tragedia eclatante?”

Borrelli assieme al membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde Rosario Pugliese evidenzia la drammatica continuità degli eventi, che si aggiungono ai recenti gravissimi incidenti che hanno coinvolto, tra gli altri, una ragazza di 14 anni investita pochi giorni fa:

“Non è più accettabile che un’area strategica della città sia ostaggio dell’illegalità e del degrado. Chiediamo con forza al Prefetto e alle Forze dell’Ordine di predisporre controlli costanti e permanenti nelle ore notturne e di intervenire con l’installazione di dissuasori di velocità e telecamere per impedire le corse. Non possiamo permettere che la vita dei nostri ragazzi sia messa a rischio per l’incoscienza di pochi”.

In segno di protesta e per ribadire l’urgenza di misure immediate, i residenti e comitati della zona hanno indetto un nuovo presidio per stasera, 17 novembre, alle ore 22:30, fuori lo stadio, al quale presenzieranno Borrelli e Pugliese.

Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

