Ancora un raid al Centro Asterix a San Giovanni: locali forzati, devastati e derubati

Ultima modifica:
Nella notte di Capodanno il Centro Asterix di San Giovanni a Teduccio, storica realtà educativa e sociale del quartiere, è stato nuovamente preso di mira da ignoti. I locali sono stati forzati, devastati e derubati, causando ingenti danni a una struttura che ogni giorno accoglie bambini e ragazzi offrendo loro sostegno, educazione e un’alternativa concreta alla strada. Si tratta del secondo grave episodio nel giro di poche settimane, una reiterazione che evidenzia una condizione di forte vulnerabilità per chi opera sul territorio in assenza di adeguate tutele.

«Esprimo la mia piena solidarietà ai responsabili e agli operatori del Centro Asterix, ancora una volta vittime di un atto vile e inaccettabile – dichiara il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli –. Colpire ripetutamente un presidio educativo significa colpire direttamente il futuro di tanti giovani del quartiere. Il Centro Asterix rappresenta per molti ragazzi una casa, un punto di riferimento sicuro e una possibilità di riscatto. Non è tollerabile che chi lavora quotidianamente per il bene della comunità venga lasciato solo, costretto a ripartire ogni volta tra paura, danni e difficoltà economiche».

«È evidente – conclude Borrelli – che esiste un serio problema di sicurezza che non può più essere ignorato. Chiedo che il Sindaco e il Prefetto incontrino al più presto i responsabili del Centro Asterix per individuare soluzioni immediate e strutturali a tutela delle realtà sociali di San Giovanni a Teduccio. Difendere questi luoghi significa difendere l’intera comunità».

