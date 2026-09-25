Angela Taccia svela: “Ho avuto una relazione con Andrea Sempio”

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Prima amici, poi una relazione durata tre mesi e oggi il rapporto professionale tra avvocata e assistito. Angela Taccia racconta per la prima volta la storia d’amore avuta nel 2014 con Andrea Sempio, oggi indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi e difeso proprio da lei insieme all’avvocato Liborio Cataliotti. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Il Giornale, a pochi giorni dalla scadenza del 28 settembre indicata dalla Procura di Pavia per le indagini preliminari.

«Sì, abbiamo avuto una storia», conferma Taccia, che parlando del suo assistito prende una posizione netta: «Andrea Sempio non è un violento».

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La relazione risale al 2014, sette anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi nella villetta di via Pascoli a Garlasco. Rispondendo a una domanda de Il Giornale sull’importanza di quel rapporto, Taccia racconta: «Io le cose le faccio bene o non le faccio. Siamo stati insieme tre mesi».

A interrompere la relazione, spiega la legale, fu lei, dopo aver conosciuto quello che sarebbe poi diventato suo marito. Taccia richiama anche la conoscenza diretta di Sempio per contestare il ritratto di una persona violenta che, a suo giudizio, sarebbe emerso da alcune intercettazioni considerate fuori dal loro contesto.

L’avvocata racconta inoltre di essere rimasta sorpresa dai messaggi pubblicati anni fa da Sempio sul forum Italian Seduction. «Ero furente: non mi aveva detto niente», afferma nell’intervista a Il Giornale. La legale spiega di aver appreso la vicenda da altre persone e aggiunge: «L’avrei menato per due giorni». Secondo Taccia, tuttavia, quelle affermazioni non rappresenterebbero la persona che lei conosce.

La posizione della difesa

Taccia ribadisce anche la propria convinzione sull’innocenza di Sempio: «Posso dire che Andrea Sempio è sicuramente innocente, ne sono più che certa». Si tratta della posizione della difesa, mentre Sempio resta indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, per il quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva.

L’avvocata sostiene inoltre di conoscere Sempio abbastanza da escludere che sia una persona violenta e lo descrive come «delicato» e «tenero». Poi aggiunge: «È un ragazzo perbene, rimbambito a volte, ma non certo un assassino».

La scadenza del 28 settembre

Le dichiarazioni arrivano mentre si avvicina la scadenza del 28 settembre, data indicata dalla Procura di Pavia per la conclusione delle indagini preliminari.

Dopo una prima chiusura delle indagini notificata a maggio, i pm hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui quelli sul Dna, sulle misure antropometriche di Sempio e sull’impronta di scarpa a pallini trovata nella villetta di via Pascoli. È inoltre attesa la consulenza dello psichiatra Roberto Catanesi.

La difesa attende quindi una nuova eventuale notifica di chiusura delle indagini. Da quel momento avrà 20 giorni per presentare osservazioni e consulenze, prima delle ulteriori determinazioni della Procura sul procedimento.