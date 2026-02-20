Angoscia Qualiano, Luciano disperso tra le montagne: era a 740 metri di altezza

PUBBLICITÀ

Si cercano ancora notizie di Luciano Capasso, 25enne originario di Qualiano, scomparso ieri durante un’escursione sulla neve nella rinomata località alpina e sciistica di Saint Moritz.

Il giovane, che lavora presso il prestigioso Badrutt’s Palace Hotel di Saint Moritz, aveva il giorno libero e aveva deciso di fare una gita ad alta quota. Tuttavia, non facendo più ritorno, è scattato immediatamente l’allarme e sono state avviate le operazioni di ricerca.

Le condizioni meteo avverse hanno reso difficili le operazioni durante la notte appena trascorsa, senza però dare alcun risultato concreto. Secondo quanto riportato da Il Meridiano News, Luciano sarebbe stato localizzato a circa 740 metri dall’ultimo punto noto, ma al momento non è ancora stato raggiunto. Le squadre di soccorso continuano a battere la zona nella speranza di ritrovarlo sano e salvo.

La notizia era stata diffusa dal sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, tramite un accorato appello sui social. L’amministrazione comunale segue con attenzione l’evolversi della situazione e mantiene contatti costanti con la Farnesina, mentre cresce la preoccupazione della famiglia e dell’intera comunità.

Le autorità locali raccomandano a chiunque si trovi nella zona di prestare attenzione e, se dovesse avere informazioni utili, di segnalarle immediatamente alle squadre di soccorso. La speranza rimane che Luciano Capasso possa essere ritrovato al più presto, al sicuro.