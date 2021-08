Anna Tatangelo e Livio Cori escono allo scoperto, l’amore è ufficiale: primo video social insieme.

E’ stata la cantante a pubblicare le prime immagini social insieme al nuovo fidanzato. Dopo un concerto “andato benissimo”, i due ridono e scherzano insieme fino a quando lui non le da un’amorevole bacio. Lei ride, ma poi pubblica tutto sul suo seguitissimo profilo (e lui reposta).

Anna Tatangelo e Livio Cori si frequentano ormai da diversi mesi. Fino ad oggi i due sono però stati riservatissimi.

Gigi D’Alessio di nuovo papà, la reazione della Tatangelo: bacio in pubblico con Livio Cori [ARTICOLO 3 AGOSTO 2021]

Il gossip sul nuovo fidanzato di Anna Tatangelo si rincorreva ormai da diversi mesi, ma dopo la prima foto del bacio tra i due – pubblicata sul settimanale Chi – non si può più negare: la cantante romana e Livio Cori stanno insieme. Sempre secondo la nota rivista, inoltre, Gigi D’Alessio sarebbe in procinto di diventare di nuovo papà. La sua nuova fidanzata Denise Esposito, infatti, è incinta del loro primo figlio. Per lei è il primo bimbo mentre per il cantante napoletano è il quinto. Ne ha avuti tre dalla prima moglie e uno da Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano è stato fotografato a bordo di uno yacht con la compagna mentre le accarezza il pancione già ben evidente.

Fino ad oggi la giovane 26enne non era ancora stata confermata ufficialmente come nuova compagna del cantante napoletano, ma le nuove testimonianze social e questa incredibile news non lasciano più spazio a dubbi.