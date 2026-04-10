Ansia a Licola per Angela Esposito, la 52enne è scomparsa

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Cresce la preoccupazione a Licola, sul litorale di Giugliano, per la scomparsa di Angela Esposito, 52 anni, di cui non si hanno più notizie da circa dieci giorni. La donna si è allontanata dalla sua abitazione lo scorso 1° aprile e da allora non è più rientrata. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, insospettiti dalla sua assenza prolungata, che hanno presentato denuncia ai carabinieri. I militari, intervenuti nell’appartamento, lo hanno trovato vuoto; fuori casa c’era solo il cane della donna, Molly, ora affidato alle cure dei residenti della zona.

Del caso si sta occupando anche la trasmissione Rai “Chi l’ha visto?”, che ha lanciato un appello durante l’ultima puntata. La conduttrice Federica Sciarelli ha spiegato che la 52enne è molto conosciuta in zona perché solita trascorrere molto tempo fuori casa, spesso chiedendo sigarette ai passanti. Secondo quanto emerso, la donna frequenta abitualmente anche la spiaggia, dove potrebbe essersi recata negli ultimi giorni.

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Sul sito del programma è stata diffusa una scheda segnaletica: Angela Esposito è alta circa 1,65 m, ha occhi e capelli castani ed è di corporatura robusta.