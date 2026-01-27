PUBBLICITÀ
HomeCronacaAnsia a Napoli per Francesco D'Amora, è scappato dall'Ospedale del Mare
CronacaCronaca locale

Ansia a Napoli per Francesco D’Amora, è scappato dall’Ospedale del Mare

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Ansia a Napoli per Francesco D'Amora, è scappato dall'Ospedale del Mare
Ansia a Napoli per Francesco D'Amora, è scappato dall'Ospedale del Mare
PUBBLICITÀ

Domenica 25 gennaio 2026 Francesco D’Amora, 48 anni, napoletano, si è allontanato dall’Ospedale del Mare di Ponticelli senza fare più ritorno. A darne notizia è il programma “Chi l’ha visto?”, che ha diffuso un appello per aiutare nelle ricerche.

A destare particolare preoccupazione sono le circostanze della scomparsa: il cellulare di Francesco risulta spento e con sé non aveva i farmaci indispensabili per la sua terapia. Dopo il mancato rientro a casa, si è immediatamente attivata la macchina del programma televisivo per tentare di rintracciarlo.

PUBBLICITÀ

Per facilitarne l’identificazione sono stati diffusi alcuni dettagli: Francesco è di corporatura robusta, ha occhi verdi e capelli castani. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino, un pullover blu e un paio di jeans.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a farsi avanti: ogni segnalazione può essere fondamentale per ritrovarlo.

Potrebbe essere un'immagine raffigurante una o più persone e persone che sorridono

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati