Ansia a Napoli per Francesco D’Amora, è scappato dall’Ospedale del Mare

Domenica 25 gennaio 2026 Francesco D’Amora, 48 anni, napoletano, si è allontanato dall’Ospedale del Mare di Ponticelli senza fare più ritorno. A darne notizia è il programma “Chi l’ha visto?”, che ha diffuso un appello per aiutare nelle ricerche.

A destare particolare preoccupazione sono le circostanze della scomparsa: il cellulare di Francesco risulta spento e con sé non aveva i farmaci indispensabili per la sua terapia. Dopo il mancato rientro a casa, si è immediatamente attivata la macchina del programma televisivo per tentare di rintracciarlo.

Per facilitarne l’identificazione sono stati diffusi alcuni dettagli: Francesco è di corporatura robusta, ha occhi verdi e capelli castani. Al momento dell’allontanamento indossava un giubbino, un pullover blu e un paio di jeans.

Chiunque abbia informazioni utili è invitato a farsi avanti: ogni segnalazione può essere fondamentale per ritrovarlo.