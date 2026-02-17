Napoli, emergenza senza fine: c’è lesione per Rrahmani, si va verso un lungo stop

PUBBLICITÀ

Non ci sono buone notizie sul fronte infortuni in casa Napoli. L’ultimo acciaccato in ordine cronologico è Amir Rrahmani, che sarà costretto ai box per diverso tempo.

Rrahmani: c’è lesione

Come riportato dalla SSC Napoli, Amir Rrahmani nelle scorse ore si è sottoposto presso il Pineta Grande Hospital, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il centrale kosovaro dovrebbe saltare un numero cospicuo di partite. La speranza è che possa tornare per il finale di stagione ed aiutare la squadra partenopea nell’ultima delicatissima fase del campionato.

Stagione assurda per l’ex Verona

Il Napoli in questa annata viaggia su medie gol differenti con e senza Rrahmani. Gli azzurri infatti, col kosovaro in campo hanno incassato 16 gol in 22 partite (0,72 gol subiti a partita), mentre senza di lui ne hanno subiti 26 in 15 gare (1,7 gol subiti a partita). Numeri impressionanti, considerando il fatto che gli azzurri in Serie A hanno già incassato 25 reti quest’anno risultando essere appena la settima difesa del torneo al pari della Lazio.

Per Rrahmani questa è tra l’altro una stagione difficile dal punto di vista fisico. In totale, l’ex centrale del Verona in questa annata ha già saltato ben 15 partite, per un doppio infortunio. Il primo a settembre, quando in nazionale accusò problemi al bicipite femorale restando ai box per 11 gare ed un totale di 52 giorni. La seconda volta, ad inizio gennaio in occasione del match al Maradona contro il Sassuolo, Rrahmani rimediò una lesione al gluteo. Il difensore partenopeo era rientrato da poco, più nello specifico nella gara contro il Genoa dello scorso 7 febbraio.

Nell’ultimo turno di campionato contro la Roma, al 70esimo è arrivata la stangata finale. Per Rrahmani si tratta di una stagione incredibilmente complessa che lo porterà a saltare con ogni probabilità anche i playoff di marzo col suo Kosovo impegnato contro la Slovacchia.