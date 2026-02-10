PUBBLICITÀ
Conte furioso: “I nostri infortuni non erano prevedibili, non ha senso parlare di scudetto”

Pasquale D' Ambrosio
Si è conclusa Napoli-Como. I ragazzi di mister Conte perdono ai calci di rigore venendo eliminati dalla Coppa Italia.

 

Le parole di Conte nel post gara

Il tecnico leccese, come di consueto al termine del match di Coppa Italia tra Napoli e Como si è concesso ai microfoni di Mediaset, analizzando la gara disputata dai suoi ragazzi.

Conte: “Non voglio parlare sempre di arbitri. In ogni partita c’è sempre qualcosa e qualcuno che si lamenta. Sicuramente per gli arbitri non è una buon stagione, ma nemmeno per il VAR. Si stanno lamentando tutti. Ma così come miglioriamo noi le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi arbitri”. 

Il tecnico leccese poi ribadisce: “Onore ai ragazzi perché la gara non era semplice. Il Como aveva l’organico intero e veniva da una pausa di 10 giorni. Nonostante tutti i miei ragazzi vanno soltanto elogiati, stiamo andando oltre le nostre potenzialità”. 

“Abbiamo vinto la Supercoppa Italiana in totale emergenza. Abbiamo messo in bacheca anche lo scudetto. Dispiace per tutto ma stiamo facendo molto bene nonostante le nostre evidenti difficoltà. I nostri sono infortuni che non si prevedono. Come si fanno a prevedere tutte queste cose? La spiegazione non so darla, i nostri sono stati infortuni gravi che condizionano tutta l’annata. Giocano sempre gli stessi e quindi è normale che McTominay o Rrahmani accusano il problemino. Tutto ciò non penso sia mai successo a qualche altra squadra. Allo scudetto non ci pensiamo, ci sono 9 punti di distacco dall’Inter”. Conclude così l’intervista un Antonio Conte assai deluso ed arrabbiato.

 

