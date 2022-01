Anthony dedica una canzone a Francesca, la 17enne uccisa dal ‘male del secolo’

Anthony ha dedicato una canzone neomelodica a Francesca Bottone, 17enne morta lo scorso anno a Biella. Il collegamento musicale tra Napoli e la cittadina piemontese può apparire singolare ma il genere è molto apprezzato, infatti, proprio lì sono stati organizzati diversi concerti neomelodici.

La canzone Senza ‘e te è stata scritta da Francesco Franzese. Le note struggenti sono state dedicate alla giovanissima che si spense a metà maggio del 2021 dopo una lunga lotta contro il cosiddetto male del secolo. Francesca lasciò nello sconforto mamma Lina, papà Antonio e i fratelli Gianluca e Costanzo. Tutti i familiari sono stati citati in qualche nella canzone.

MUSICA E MOTORI, LE PASSIONI DI ANTHONY

Anthony è arrivato alla ribalta nazionale grazie alla canzone ‘E chiammalo contenuta nella prima stagione della serie-tv Gomorra. Inoltre le sue esibizioni sono molte richieste anche nelle diverse regioni del sud Italia, dove resta molto forte il seguito per le canzoni neomelodiche. Il giovane cantante è anche noto per la sua passione per i motori. Nel 2017 si piazzò sul gradino più alto del podio della XIV Super Master Racing di automobilismo, sul tracciato del circuito Internazionale Napoli di Sarno. Vinse la competizione con la sua Renault Clio RS 2000 battendo 91 piloti che parteciparono nella categoria Turismo.