Anticipazioni e data d’uscita di Gta 6, i fan lo attendono da 10 anni

È uno dei videogiochi più attesi ma allo stesso tempo più capriccioso degli ultimi anni. È GTA 6, il sequel del noto franchise di Rockstar Games. Presentato ufficialmente nel dicembre del 2023 con data di uscita fissate per il 2025, il titolo ha ricevuto più rinvii. La motivazione? Sarà il videogioco più costoso della storia dell’industria videoludica, con una somma che dovrebbe toccare i 2 miliardi di dollari.

I dettagli sulla trama

La storia di GTA 6 segue la falsa riga del suo predecessore, un’esperienza di gioco corale che vedrà protagonisti Jason e Lucia – la prima protagonista femminile della serie moderna. Ambientato nello stato di Leonida, la città fittizia ispirata alla Florida, la trama – di cui si conoscono pochi dettagli – esplorerà la storia criminale ispirata a Bonnie e Clyde. I due personaggi, infatti, saranno protagonisti di cospirazioni criminali e dovranno fidarsi l’uno dell’altro. Insomma, un’avventura nei meandri della criminalità americana ma con un tocco di romanticismo.

La mappa di gioco

GTA 6 è un videogioco open-world. Il giocatore sarà libero di girovagare in una mappa di gioco mai vista prima d’ora. Infatti, rispetto a quella del titolo precedente, GTA 6 avrà una mappa il doppio più grande, con tantissime missioni e attività secondarie da poter fare – tra cui la caccia e la pesca – e la possibilità di giocare a golf.

In sviluppo da 10 anni

Rockstar Games è uno dei pochi studi di videogiochi capace di lavorare a un progetto del genere. Infatti, è uno dei giochi più attesi per un motivo ben preciso che risiede nella meticolosità dei dettagli, meccaniche di gioco innovative e scrittura di una storia che, a detta di tantissimi gamer, lascia a bocca aperta. Un progetto enorme in cui non basta investire cifre da capogiro – 2 miliardi di dollari – ma serve esperienza e un team con conoscenze sopraffine nel mondo del gaming. Dunque, un progetto che merita l’attenzione dovuta e il tempo necessario per poter “regalare” un’esperienza di gioco mai vista.

I costi del videogioco

Fra gli argomenti più discussi sui social c’è quello relativo al costo del videogioco. In molti pensano che Rockstar Games lo venderà a 100 dollari e chi invece è sicuro che rimanga sugli 80 dollari, in linea con i giochi attuali. Un argomento delicato che ha tirato in causa anche analisti ed esperti di mercato. Secondo le loro stime un aumento del genere potrebbe risultare controproducente per Rockstar Games e potrebbe penalizzare i futuri ricavi del titolo. Ma non solo, perché creerebbe malcontento tra i fan che hanno atteso anni prima di poter mettere mano a un gioco tanto atteso.

La data d’uscita in Italia

La data di lancio è fissata per il 19 novembre 2026 e alcuni esperti dell’industria videoludica affermano che il lancio darà vita a una serie di problemi, tra cui il possibile crollo della rete internet mondiale a causa dell’intenso traffico causato dal gioco.