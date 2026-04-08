Bere 2 tazze di caffè al giorno migliora il cervello, lo studio americano

PUBBLICITÀ

Per i napoletani è un rito quotidiano che prosegue da anni. Bere due tazze al giorno di caffè o una o due tazze al giorno di tè è associato a un minor rischio di demenza e a una migliore funzione cognitiva. A confermarlo è uno studio pubblicato sulla rivista JAMA, condotto da un team dell’Università di Harvard, a Boston.

Il caffè contiene composti come caffeina e polifenoli che possono offrire neuroprotezione, riducendo lo stress ossidativo e la neuroinfiammazione. Inoltre, berlo migliora la sensibilità all’insulina e la funzione vascolare, fattori che possono contribuire a proteggere dal declino cognitivo.

PUBBLICITÀ

Lo studio sui benefici del caffè

Partendo da questi dati, il ricercatore Yu Zhang e i colleghi hanno utilizzato i dati di due studi statunitensi, il Nurses’ Health Study e l’Health Professionals Follow-up Study, che prevedevano fino a 43 anni di follow-up, con ripetute misurazioni della dieta e valutazioni della demenza. Tra i 131.821 partecipanti complessivi, di cui il 66% donne, nel corso di un follow-up mediano di 36,8 anni si sono verificati 11.033 casi di demenza. Dopo aver corretto per i potenziali fattori confondenti, un maggiore consumo di caffè con caffeina è stato significativamente associato a un minor rischio di demenza: 141 contro 330 casi ogni 100.000 anni-persona. Si stima che nel mondo oltre 55 milioni di persone convivano con una demenza. I dati dell’Organizzazione mondiale della sanità prevedono che aumenteranno a 75 milioni entro il 2030 e a 132 milioni entro il 2050.