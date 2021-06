Ieri Antonino Toscano ha perso la sua battaglia contro il covid. Il maresciallo in servizio al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli è deceduto in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Tanti i messaggi di cordoglio espressi dai colleghi: “Dopo aver lottato contro il #Covid19, ci ha lasciato il M.A. Antonino Toscano, in servizio al Comando Provinciale del capoluogo campano. La #GuardiadiFinanza si stringe in un forte abbraccio alla famiglia. Ciao Antonino”.

“Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri porge le più sentite condoglianze ai familiari del M.A. Antonino Toscano che, prematuramente, ci ha lasciato a causa della piaga Sars CoV-2″, scrive il sindaco sulla sua pagina Facebook.

IL COVID TORNA AD UCCIDERE

Il Covid torna ad uccidere a Giugliano. E’ morto Francesco Falco a seguito delle complicanze legate al Coronavirus. Mercoledì scorso tantissimi i post di dolore e cordoglio alla famiglia sono stati lasciati sui social. Francesco amava la musica e da sempre si batteva contro le problematiche del territorio, senza paura di denunciare. In un post si legge:

“Una volta mi sentisti dire “non capisco perché capitano tutte a me” e tu mi subito “perché no? Dio le prove più dure le sottopone ai più forti perché possono affrontarle” da allora sono cambiate molte cose, io sono cambiato molto e più niente mi ha scalfito… Spero che hai rincontrato papà per parlargli di questi 4 anni senza di lui. Sono sicuro che ci guarderai dall’Alto e che ci sarai se avremo bisogno. Ricordo le infinite chiacchierate anche sulla stupidità della gente che ha sottovalutato e sottovaluta il covid e poi proprio tu hai dovuto arrenderti a lui… E allora se qualcuno mi chiede “perché proprio lui?” io gli risponderò “perché no? Dio accanto a sé vuole le brave persone” Addio Francesco Falco ci mancherai, mi mancherai”.