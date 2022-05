Gioia a Napoli, Antonio ritrovato sulla spiaggia di Formia

Ritrovato stamane Antonio Barbato, il 55enne scomparso sabato mattina. L’uomo, residente nella zona di Chiaiano, era arrivato in treno sino a Formia per poi essere rintracciato su una spiaggia del litorale laziale.

Decisivo, stando a quanto raccontato dai parenti, l’incontro con due persone che stavano facendo sport e verso le quali Barbato si è rivolto per chiedere aiuto, dicendo di non sapere dove fosse. Antonio, in evidente stato confusionale, è riuscito a fornire un bigliettino con un numero di telefono dei familiari poi contattati.

L’uomo si trova adesso all’ospedale di Formia per accertamenti e il suo stato di salute non preoccupa. Ai medici e ai familiari ha detto di non ricordare nulla del percorso fatto sino alla provincia di Latina. Dopo la scomparsa, i parenti di Antonio Barbato avevano chiesto aiuto alla nostra testata inoltrando contestualmente una denuncia ai carabinieri.