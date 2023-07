Tragico incidente auto-scooter nell’Agro Aversano, Antonio muore a 43 anni

PUBBLICITÀ

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Carinaro, nel Casertano. Antonio Cavallaccio, 43 anni, residente a Teverola, stava percorrendo via Casignano in sella al suo Honda Sh quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto, una Renault Capture. L’impatto, violentissimo, ha fatto sbalzare l’uomo dal mezzo a due ruote.

Nonostante l’intervento dei medici del 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Sotto choc l’automobilista, trasportato in ospedale. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno svolto i rilievi del caso e avviato le indagini per tentare di ricostruire l’esatta dinamica.

Antonio Cavallaccio, molto noto a Teverola, lascia moglie e due figli piccoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi su Facebook. “Non avrei mai voluto ricevere quella maledetta telefonata, no, non ci credo ancora. Mi hai spezzato il cuore” scrive un amico.