Napoli e Caserta in lacrime per Antonio, il camionista muore sull’A1

Stanotte è avvenuto un terrificante scontro fra due tir e un’auto che ha causato la morte di 3 persone lungo la corsia sud dell’A1. La terribile tragedia è avvenuta nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio. Purtroppo a perdere la vita sono stati i conducenti dei mezzi pesanti.

L’incidente è avvenuto alle ore 2:30 per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Cassino. Le vittime sono state trasferite all’obitorio del ‘Santa Scolastica’ di Cassino’ a disposizione del magistrato. Secondo Edizione Caserta è deceduto Antonio De Luca, camionista originario di Napoli ma residente nel Casertano.

Dopo lo schianto il tratto è stato chiuso per tutta la notte e riaperto all’alba. Intanto sono ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi e il ripristino della percorribilità dell’intera carreggiata. In attesa dei rilievi e dello sgombero è stata installata una deviazione in carreggiata opposta, per consentire il deflusso del traffico su due corsie sia in direzione Napoli che in direzione Roma. Attualmente, fa sapere Autostrade, in corrispondenza della testata della deviazione, si registra un chilometro di coda in direzione di Napoli.