PUBBLICITÀ
HomeCronacaAntonio Morione ucciso prima di Natale 2021, chiesto l'ergastolo per i rapinatori
CronacaCronaca locale

Antonio Morione ucciso prima di Natale 2021, chiesto l’ergastolo per i rapinatori

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Antonio Morione ucciso prima di Natale 2021, chiesto l'ergastolo per i rapinatori
Antonio Morione ucciso prima di Natale 2021, chiesto l'ergastolo per i rapinatori
PUBBLICITÀ

La Procura di Torre Annunziata, con i pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia, ha chiesto l’ergastolo per i quattro rapinatori imputati accusati davanti alla Corte di Assise di Napoli dell’omicidio del pescivendolo Antonio Morione, ucciso con un colpo di pistola alla testa poco prima di Natale 2021, precisamente la sera del 23 dicembre 2021, a Boscoreale, in provincia di Napoli, durante una rapina.

Antonio Morione ucciso prima di Natale 2021, chiesto l’ergastolo per i rapinatori

Gli imputati sono Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo che quella tragica sera rapinarono la pescheria di Morione dopo avere preso di mira quella del fratello della vittima.

PUBBLICITÀ

A incastrare i banditi anche un video che riprende il delitto: uno dei rapinatori, all’esterno del negozio, spara contro Morione che per bloccare la fuga dei rapinatori era uscito dalla pescheria per squarciare uno pneumatico della vettura usata per mettere a segno il colpo.
A sparare sarebbe stato Giuseppe Vangone, pregiudicato legato al clan Limelli-Vangone, e a passargli la pistola Luigi Di Napoli, già condannato per il tentato omicidio del suo avvocato.

Chiesto l’ergastolo anche per i presunti complici Angelo Palumbo e Francesco Acunzo, accusati di avere preso parte all’organizzazione delle rapine ai fratelli Morione.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati