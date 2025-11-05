La Procura di Torre Annunziata, con i pm Andreana Ambrosino e Giuliana Moccia, ha chiesto l’ergastolo per i quattro rapinatori imputati accusati davanti alla Corte di Assise di Napoli dell’omicidio del pescivendolo Antonio Morione, ucciso con un colpo di pistola alla testa poco prima di Natale 2021, precisamente la sera del 23 dicembre 2021, a Boscoreale, in provincia di Napoli, durante una rapina.
Antonio Morione ucciso prima di Natale 2021, chiesto l’ergastolo per i rapinatori
Gli imputati sono Giuseppe Vangone, Luigi Di Napoli, Francesco Acunzo e Angelo Palumbo che quella tragica sera rapinarono la pescheria di Morione dopo avere preso di mira quella del fratello della vittima.
A incastrare i banditi anche un video che riprende il delitto: uno dei rapinatori, all’esterno del negozio, spara contro Morione che per bloccare la fuga dei rapinatori era uscito dalla pescheria per squarciare uno pneumatico della vettura usata per mettere a segno il colpo.
A sparare sarebbe stato Giuseppe Vangone, pregiudicato legato al clan Limelli-Vangone, e a passargli la pistola Luigi Di Napoli, già condannato per il tentato omicidio del suo avvocato.
Chiesto l’ergastolo anche per i presunti complici Angelo Palumbo e Francesco Acunzo, accusati di avere preso parte all’organizzazione delle rapine ai fratelli Morione.