Sbalzato fuori dal furgone dopo l'incidente, Aversa in lacrime per la morte di Antonio

Si chiamava Antonio Pagano ed aveva 60 anni, l’operaio di Aversa che ha perso la vita in un incidente stradale ieri pomeriggio sull’autostrada A22. Secondo ‘Il resto del Carlino’, l’uomo era dipendente di una ditta e, per motivi di lavoro, si trovava in Emilia Romagna. Al momento dello schianto, purtroppo, non indossava la cintura di sicurezza ed è finito fuori dal furgone. Inutile l’intervento dei sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 60enne.

Il sinistro è avvenuto al km. 306 dell’autostrada A22 del Brennero, nel territorio della provincia di Modena. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, dopo il casello autostradale di Campogalliano, nel Modenese, in direzione Nord, il conducente di un veicolo commerciale Fiat Scudo con a bordo quattro persone ha perso il controllo, finendo sul ciglio erboso che suddivide le due carreggiate, per poi terminare la sua corsa nuovamente sulla sede stradale. Troppo gravi le ferite di Antonio, che è deceduto sul colpo. La notizia del decesso ha scosso la comunità di Aversa. Gli altri tre feriti, tutti originari della Campania, sono stati trasportati all’Ospedale di Baggiovara.