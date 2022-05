Incidente sul lavoro in Campania, Antonio muore travolto da una frana

Ancora una morte bianca. Antonio Scaperrotta, imprenditore di 53 anni, è morto a causa di una frana del terreno nel quale erano in corso lavori di scavo. Il fratello, suo socio, è rimasto ferito. L’incidente si è verificato in contrada Stilo ad Ariano Irpino. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Avellino per avviare le indagini e accertare eventuali responsabilità.

L’impresa della vittima stava eseguendo lavori di drenaggio nei pressi di un’abitazione privata. All’improvviso, purtroppo, la paratia della fossa ha ceduto, travolgendo Antonio e il fratello. Per il 53enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto prima dell’arrivo dell’ambulanza. Lievi le ferite riportate dal fratello, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino.