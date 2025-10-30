PUBBLICITÀ

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che lo scorso 20 ottobre aveva tenuto con il fiato sospeso il piccolo centro di Sant’Arpino, nel Casertano.

La 72enne fu colpita da un infarto mentre si trovava nella sala d’attesa di uno studio medico in via Di Vittorio, ed è stata dimessa nel pomeriggio di ieri dall’ospedale di Aversa, dove era stata ricoverata dopo essere stata rianimata dai Carabinieri della Stazione del comune atellano.

PUBBLICITÀ

Anziana colpita da infarto in sala d’attesa nel Casertano, rianimata e salvata dai carabinieri

Quel giorno, nella tarda mattinata, alcuni passanti avevano notato concitazione davanti allo studio e avevano subito allertato il 112. I militari, giunti sul posto in pochissimi minuti, si erano trovati davanti una scena drammatica: la donna, riversa a terra priva di sensi, era già assistita da un’infermiera che, trovandosi lì per caso, stava praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

L’infermiera, esausta dopo diversi tentativi, era stata aiutata dai Carabinieri che, sotto la supervisione del medico di base sopraggiunto nel frattempo, avevano proseguito il massaggio cardiaco. Dopo alcuni interminabili minuti, il cuore della donna aveva ripreso a battere.

Poco dopo era giunta anche un’ambulanza del 118: i sanitari, con l’aiuto del defibrillatore, avevano stabilizzato la paziente prima del trasferimento d’urgenza all’ospedale di Aversa. Successivamente, la donna era stata spostata presso il reparto di Cardiologia dello stesso ospedale per la degenza e il monitoraggio in terapia intensiva.

La 72enne ha incontrato i suoi soccorritori

Nel pomeriggio di martedì 28 ottobre, dopo le dimissioni, la 72enne ha espresso il desiderio di incontrare di persona i suoi soccorritori. Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino l’hanno raggiunta nella sua abitazione, dove sono stati accolti da un sincero abbraccio e da parole di profonda gratitudine.

Visibilmente commossa, la donna ha voluto ringraziare i militari per la prontezza e la dedizione dimostrate in quei momenti drammatici, ma anche per il loro impegno quotidiano al servizio della comunità.

I Carabinieri hanno voluto ricambiare l’affetto portandole un mazzo di fiori, gesto semplice ma carico di significato. L’incontro si è trasformato in un momento di grande emozione e riconoscenza, a testimonianza di quanto la vicinanza tra cittadini e forze dell’ordine possa fare la differenza, non solo nei momenti di emergenza ma anche nella vita di tutti i giorni.