Anziani investiti al Vomero: lui non ce l’ha fatta, lei continua a lottare

Hanno tentato di tutto gli esperti del Cardarelli di Napoli per salvare la vita di N.C., 93 anni, travolto insieme alla moglie 88enne nel pomeriggio dello scorso 6 novembre mentre attraversava via Simone Martini sulle strisce pedonali.

La diagnosi provvisoria parlava di rottura del femore e rescissione dell’arteria femorale. L’anziano, che aveva perso molto sangue, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza dall’équipe del Trauma Center del Cardarelli, ma è spirato nella giornata di ieri, 10 novembre.

La coppia era stata travolta da un’auto guidata da un 80enne, che si è subito fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale del Vomero e i sanitari del 118. La vettura è stata sequestrata e la patente del conducente ritirata.

La moglie della vittima è attualmente ricoverata all’ospedale Fatebenefratelli.

