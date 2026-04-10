Appalti e concorsi truccati a Sorrento, fissati gli interrogatori dei 15 indagati

Oggi il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, su disposizione del Giudice per le
Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, ha proceduto alla notifica di un invito a rendere
l’interrogatorio preventivo ex art. 291 co. 1-quater c.p.p. emesso nei confronti di 15 soggetti indagati per
delitti di cui agli artt. 319 e 321 с.p. (“Сorruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”),353 c.p. (“Turbata libertà degli incanti”) e 353-bis c.p. (Turbata libertà di scelta del contraente”), in relazione ad una pluralità di appalti e concorsi pubblici espletati nel Comune di Sorrento dal 2022 al 2024.
L’operazione del novembre 2025
Il suddetto invito è conseguenziale alla richiesta di applicazione di misura cautelare formulata da questa
Procura della Repubblica in data 14 novembre 2025 nei confronti complessivamente di 21 indagati, a seguito delle ulteriori indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense e coordinate dall’Ufficio della Procura, relative al sistema clientelare di appalti pubblici affidati illegalmente dall’amministrazione comunale di Sorrento, che avevano già condotto all’arresto in flagranza di reato dell’allora Sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, avvenuto il 20 maggio 2025, e all’emissione di due precedenti ordinanze di custodia cautelare nel luglio e nell’agosto 2025 nei confronti di altri 16 indagati per i reati di corruzione e di turbata libertà degli incanti.
Gli interrogatori davanti al Gip
II GIP ha emesso l’invito a rendere gli interrogatori preventivi, fissati per le date del 16 e del17 aprile 2026,
prima di pronunciarsi sulla richiesta di adozione di misura cautelare formulata da questa Procura nei confronti
di 3 dirigenti e 2 funzionari del Comune di Sorrento, 1 professionista ex consigliere comunale di Sorrento, 6
imprenditori, 1 libero professionista, 1 componente di una commissione giudicatrice e un privato, i quali
rispondono complessivamente e rispettivamente di 17 capi di imputazione di cui 9 corruzioni e 8 turbative
della libertà di incanti e/o turbative della libertà di scelta del contraente.
Le vicende per cui si procede sono le seguenti:
Promozione del brand Sorrento affidamento alla ditta individuale Comunicando
reati: corruzione propria e turbata libertà dell’incanto e di scelta del contraente
commessi in Sorrento tra il 24.5.21 e il 15.6.21
Progetto servizi demografici del Comune di Sorrento affidamento alla Civico srl
reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto
commessi in Sorrento sino all’ 11.10.2021.
Fornitura e posa in opera delle panchine smart affidamento alla Hap Digital srl
reato: corruzione commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 21.3.22
Adeguamento tecnologico del teatro Tasso affidamento al Consorzio Stabile Valore Assoluto
reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto
commessi in Sorrento dal marzo al maggio 2023
Campagna di marketing per la promozione del territorio sorrentino affidamento alla Kidea s.r.l.
reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto
commessi in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 31.10.2022
Promozione del brand Sorrento Asia Europa Italia affidamento alla Kidea srl
reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto
commessi in Sorrento in data 31.10.2022 e in data 20.2.2024
Gestione del teatro Tasso affidamento all’Ufficio K srl
reato: corruzione. Commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 31.08.2023
Adeguamento e riqualificazione dello stadio Italia di Sorrento
reati: corruzione e turbata libertà dell’incanto
commessi in Sorrento fino al 28.3.2025
Concorso per 1 posto di istruttore amministrativo al Comune di Sorrento
reato: corruzione. Commesso in Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 18.12.2024
Riconversione di un edificio in asilo nido località Priora affidamento ad Unyon Consorzio Stabile scarl
reati: turbata libertà dell’incanto e della scelta del contraente commessi a Sorrento accertati il 10.12.2024
Manifestazione “torna a Surriento” affidamento alla Fenice
reato: turbata libertà dell’incanto commesso a Sorrento, in data 17.4.2024
Manifestazione “m’illumino d’inverno” affidamento alla Fenice
reato: turbata libertà dell’incanto
commesso in Sorrento, in data 17.4.2024 e in data 25.9.2024
Le accuse contro funzionari e imprenditori
La Procura aveva formulato la richiesta cautelare nei confronti di altri 6 indagati, dei quali 4 imprenditori
e 2 funzionari comunali, che rispondono rispettivamente:
I 4 imprenditori di corruzione e turbata libertà dell’incanto in relazione alla seguente vicenda:
adeguamento tecnologico del teatro Tasso affidamento al Consorzio Stabile Valore Assoluto
commesso a Sorrento dal marzo al maggio 2023
I 2 dipendenti comunali di corruzione, in relazione alle seguenti vicende:
Concorso per 2 posti di istruttore tecnico al Comune di Sorrento: commesso a Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 19.12.2024
Concorso per 4 posti di istruttore di vigilanza al Comune di Sorrento: commesso a Sorrento, in epoca anteriore e prossima al 20.03.2024
Le richieste delle misure cautelari
Questo Ufficio ha chiesto l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 indagati e degli
arresti domiciliari nei confronti dei restanti 17 indagati. Contestualmente, in esecuzione di un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura, i militari della Guardia di Finanza stanno procedendo alla perquisizione domiciliare nei confronti di 9 degli indagati su indicati nonché alla perquisizione locale degli uffici di 3 società riconducibili a tre di essi (Ufficio K srl, TPS SpA, PM System srl). Nel corso della perquisizione effettuata presso l’abitazione di uno degli indagati, che risponde, quale intermediario, del reato di corruzione in relazione ai concorsi per l’assunzione presso il Comune di Sorrento, è stata rinvenuta la somma di denaro di 115mila euro in contanti, sottoposta a sequestro.